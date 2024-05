Gergei, la piscina comunale chiude i battenti dopo meno di 4 anni

Gergei – La piscina comunale coperta con la terra: “Nessuno si è assunto l’impegno della sua gestione”. Chiude così i battenti il bellissimo spazio dedicato ai giochi acquatici per i bimbi del paese, inaugurata nel 2020, purtroppo, “a causa delle piccole dimensioni della piscina e nonostante le diverse manifestazioni di interesse” ha spiegato il primo cittadino Rossano Zedda, non è mai stata presa in carico e, per garantire la sicurezza ai fruitori del parco, è stato deciso, a malincuore, di riempire con materiale terroso la vasca.

La piscina, infatti, non essendo gestita e quindi custodita, non rendeva possibile, per questioni di sicurezza, utilizzare neanche del parco giochi. “Fatte tutte le valutazioni del caso, a malincuore è stato deciso di eseguire questo intervento in modo tale che i bambini possano usufruire tutti i giorni dell’anno di uno spazio verde e attrezzato in cui potersi divertire all’aria aperta”.