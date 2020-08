Gergei, apre il mega parco giochi: tanto verde e piscina per bambini

Un parco da far senza dubbio invidia anche alle grandi città è quello che domani verrà inaugurato a Gergei: giochi nuovi per i bimbi, area verde con prato e alberi, area gazebi e una piscina dedicata ai bambini sino ai 13 anni. Soddisfazione per il sindaco Rossano Zedda che annuncia: “Domani alle 9 ci sarà l’inaugurazione del nuovo parco verde, con area giochi e piscina all’aperto. Un’altra opera conclusa, per rendere Gergei un paese bello in cui vivere, un paese bello da vivere”.

Un’opera importante per il piccolo centro del sud Sardegna che regalerà momenti di svago e di socializzazione per la nuova generazione di Gergei. L’ingresso in piscina è suddiviso in fasce d’età che si alterneranno dalle 9 alle ore 19 dal venerdì alla domenica sino al 6 settembre. Unica raccomandazione è quella di presentarsi muniti di mascherine. Gli spazi verdi dove correre e giocare sono alternati da comode pavimentazioni, soprattutto nell’area giochi, che permetteranno una maggiore fruibilità degli spazi.