Cagliari, Il consiglio comunale ha nuovamente rinviato la discussione sull’ordine del giorno relativo al progetto del gassificatore. Una decisione che arriva nonostante le pressioni del comitato villaggio pescatori, che anche oggi ha presidiato al municipio per chiedere chiarezza e certezze sul futuro del territorio. Ed è proprio in seguito alla presenza e alle richieste del comitato che Matteo Massa, leader dei Progressisti, ha sottolineato la necessità di ulteriori audizioni prima di portare il tema in aula. “Ritengo corretto proseguire con altre audizioni in modo tale da poter continuare a sentire comitato e associazioni prima di portare il tema in aula”, ha dichiarato Massa.

Di tutt’altro avviso Roberto Mura di Alleanza Sardegna, che ha attaccato duramente il nuovo rinvio: “L’ordine del giorno non è più rimandabile, persa l’ennesima occasione”. Il Consiglio comunale di Cagliari deve essere protagonista su questo tema e non può limitarsi a un ruolo da spettatore”. Mura ha poi chiamato in causa anche la presidente della regione, ribadendo la necessità di un chiarimento definitivo: “La Presidente ha dichiarato che il gassificatore non è più necessario. Chiarisca la sua posizione su questi progetti e ci rassicuri sulla tutela del nostro territorio”, conclude.