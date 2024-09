Gassificatore di Giorgino, il centrosinistra in pressing su Zedda: “Dica no immediatamente all’impianto a due passi dal villaggio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gassificatore di Giorgino, il centrosinistra in pressing su Zedda: “Dica no immediatamente all’impianto”. Parte un ordine del giorno della maggioranza, la richiesta è precisa: dire no al mega impianto di stoccaggio a due passi dalla città e dal villaggio pescatori, in una Sardegna sempre più al centro di progetti energetici. “E’prevista nel Porto Canale, in una superficie pari a 78.000 mq a sud ovest rispetto al Centro della città di Cagliari e a ridosso del Villaggio Pescatori e dello svincolo sulla S.S. 195, la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL; il comitato di quartiere Villaggio Pescatori non ritiene accettabile la scelta progettuale di ubicazione del terminal GNL all’imbocco del Porto Canale Industriale di Cagliari, in quanto troppo a ridosso dello svincolo della S.S. 195 sul ponte della Scafa e del Villaggio Pescatori di Giorgino”. Il primo firmatario è il consigliere Matteo Massa dei Progressisti, diventato ormai una spina nel fianco del sindaco Zedda dopo la doppia bocciatura, prima come assessore e poi come presidemnte del consiglio comunale. Ma cosa dice esattamente l’ordine del giorno che porta la firma della maggioranza ?”Esprime la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL nell’area del Porto Canale finora prevista, in una superficie pari a 78.000 mq a sud ovest rispetto al Centro della città di Cagliari e a ridosso del Villaggio Pescatori e dello svincolo sulla S.S. 195 e impegna il Presidente del Consiglio a comunicare tale contrarietà alla Presidenza della Regione, alla Giunta e al Consiglio regionale; invita il Sindaco a interloquire con la Presidente della Regione Sardegna e con il Governo nazionale, coinvolgendo i diversi portatori di interessi, affinché si possa valutare se sia ancora opportuno realizzare l’impianto nell’area finora prevista; impegna il Sindaco e la Giunta affinché, anche di concerto con la Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e con la Regione Sardegna, si provveda alla progettazione di un collegamento ciclopedonale con il Villaggio pescatori di Giorgino – per la quale sono stanziati € 250.000 nell’esercizio 2024 del Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 del Comune di Cagliari – e alla sua urgente e necessaria realizzazione”. Il gassificatore di Giorgino però di recente ha avuto anche il via libera del Consiglio di Stato.