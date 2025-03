Torna a parlare Andrea Sempio, che pochi giorni fa ha ricevuto un avviso di garanzia per quanto riguarda l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007. Il 37enne, intervistato dalla trasmissione Rai “Chi l’ha visto”, afferma con chiarezza e fermezza la sua posizione. “Sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”, ha dichiarato Sempio.

“Dal punto di vista legale sono tranquillo – spiega Sempio – mentre dal punto di vista mediatico mi sta pesando di più”. Arrabbiato? “Sono un po’ infastidito da tutta la questione”. Ma non aggiunge altro nonostante le domande, come quando gli viene chiesto se quel giorno incontrò la vittima: “Per il momento non c’è nient’altro da dire di più sulla vicenda. Quando sarà il momento parleremo. Adesso dobbiamo solo aspettare che tutto faccia il suo corso”.

Il 37enne, amico del fratello di Chiara, è stato sottoposto ai prelievi salivari e del tampone per l’estrazione del dna, che saranno confrontati con le tracce ritrovate sul corpo della 26enne.

L’intervista integrale andrà in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle 21 e 20.