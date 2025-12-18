Giornata attesa d importante oggi a Pavia in occasione dell’incidente probatorio per il caso Garlasco e il nuovo indagato Andrea Sempio. Totalmente inaspettata la presenza di Alberto Stasi in aula, che ha fatto nascere qualche polemica. Secondo i legali della famiglia Poggi, infatti, non c’era motivo perché fosse presente oggi. Ma la giudice Daniela Garlaschelli ha dato l’autorizzazione come “persona interessata alla soluzione della prova”.

Davanti ai giornalisti Stasi si è mostrato sorridente e tranquillo ma, come prevedibile, non poteva fornire dettagli e dichiarazioni.

Giada Bocellari, legale di Stasi, ha spiegato che “è venuto perché questa è una giornata importante: sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna e finalmente è arrivata la perizia”.

Assente Andrea Sempio: “Sarebbe potuto venire con un’autorizzazione ma in ogni caso non avrebbe potuto parlare”, precisa la sua legale Angela Taccia. “Il Dna non è consolidato, non c’è alcuna certezza contro Sempio”. “Il software usato dalla perita non e’ completo – aggiunge – anzi è molto scarno, non si può arrivare a nessun punto fermo”.

Un’udienza che si è incentrata, come previsto, sull’aspetto genetico e la perizia effettuata dalla dottoressa Denise Albani. Grande attenzione sul DNA rilevato su due unghie di Chiara Poggi.

Nessuna traccia sarebbe riconducibile ad Andrea Sempio e per quanto riguarda Stasi le uniche tracce di dna rilevate compatibili sono sulla cannuccia dell’estathe.

Foto del nostro partner QN