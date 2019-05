“Da giorni un gambiano tenta di entrare nelle case dei vicini. Famiglie terrorizzate a Quartu”

CasaPound chiede un immediato intervento delle autorità per fermare l’ extracomunitario pluridenunciato di via De Candia, onde evitare che la situazione degeneri drasticamente.

“Denunciamo la situazione di estrema pericolosità – afferma in una nota Luca Sardara, responsabile provinciale di CasaPound – che si è creata a Quartu, in via De Candia: un intero condominio con numerose famiglie è, da quasi 10 giorni ormai, terrorizzato da un extracomunitario, probabilmente originario del Gambia, che si è introdotto abusivamente nelle case dei vicini, facendosi trovare addirittura nelle camere da letto e resosi partecipe di varie intimidazioni e atti osceni”.

“Siamo stati contattati da diverse famiglie – prosegue Sardara – esasperate dopo aver constatato che i carabinieri, nonostante appunto le molteplici denunce, non sono riusciti a risolvere definitivamente il problema. I cittadini hanno seriamente paura che la situazione possa degenerare e che questo individuo possa far del male soprattutto ai bambini e agli anziani che abitano nel condominio”.

“Chiediamo a gran voce un intervento deciso e immediato da parte delle autorità – conclude il responsabile di CasaPound – per rendere sicuro il condominio e ci riserveremo di intraprendere ulteriori azioni dimostrative insieme ai cittadini di via Candia nel caso la situazione non dovesse risolversi repentinamente”.