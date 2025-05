I Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, supportati dal personale della Stazione di Guasila, hanno identificato e denunciato a piede libero un disoccupato diciottenne residente in paese, ritenuto responsabile del furto aggravato commesso lo scorso 16 aprile all’interno di un noto salone di bellezza.

Le indagini, avviate dopo la querela sporta dal titolare dell’esercizio si sono sviluppate attraverso l’escussione di testimoni e la minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in paese. I militari hanno ricostruito il percorso seguito dal giovane la sera del furto e hanno raccolto concreti indizi di colpevolezza, così, questa mattina, hanno eseguito una perquisizione domiciliare: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti rasoi, forbici professionali, rasoi elettrici, smalti, un POS, una lima elettrica per unghie e i capi d’abbigliamento compatibili con quelli usati durante il colpo, oltre a cento euro in monete verosimilmente provenienti dalla cassa dell’attività. Tutto il materiale, per un valore stimato di circa diecimila euro, è stato sequestrato e immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per furto aggravato.