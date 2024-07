Furto in casa di Alessandra Todde a Nuoro: rubati soldi e gioielli, aggredita la zia 80enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Furto in casa di Alessandra Todde, presidente della Regione, a Nuoro. Secondo le prime informazioni i malviventi, che sono riusciti con l’inganno a farsi aprire la porta dall’anziana madre della Todde, avrebbero rubato gioielli e contanti e avrebbero aggredito una zia ottantenne in quel momento in casa. Il grave episodio è avvenuto mentre la Todde era impegnata in una seduta del consiglio regionale a Cagliari. La presidente sta facendo ritorno a Nuoro in queste ore. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili, che avrebbero agito non armati e a volto scoperto.