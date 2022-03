Furto di energia elettrica in via Schiavazzi, denunciata una donna.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato una 34enne di via Schiavazzi, disoccupata e con precedenti denunce a carico. Nel corso della verifica effettuata dai militari operanti congiuntamente ai funzionari della società “Enel Distribuzione”, la donna è stata sorpresa nell’atto di sottrarre energia elettrica ad un ente erogante mediante un allaccio abusivo che le ha consentito di evitare l’addebito delle spese per il bene erogato. Il danno deve ancora essere quantificato in relazione alla presumibile durata dell’avvenuta sottrazione.