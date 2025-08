“Massima attenzione e si consiglia di verificare che porte e finestre siano correttamente chiuse”. A Turri è il sindaco a mettere in guardia i suoi concittadini dopo diversi furti avvenuti nelle abitazioni.

Il piccolo paese della Marmilla preso di mira dai malviventi: a disturbare la pubblica quiete del borgo, famoso per lo zafferano e i tulipani, sono le azioni messe in atto da alcuni ladri che si sono introdotti dentro le case. Non solo all’insaputa dei proprietari, però, anche con scuse poco attendibili si sono presentati ai cittadini ignari del pericolo. A tal proposito il Comune ha diffuso un comunicato in cui consiglia “di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine ogni persona sospetta che tenti di entrare in casa”.