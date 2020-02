Furgone in fiamme a Porto Torres, intervento nella notte dei vigili del fuoco

Incendio di un furgone a Porto Torres.

E’ accaduto intorno all’una e trenta di questa notte: la sala operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per l’incendio di un furgone in via Principe di Piemonte.

Prontamente è stata inviata sul posto la squadra operativa 9A del distaccamento di Porto Torres. E’ stata messa in sicurezza la zona interessata dall’evento e l’incendio è stato spento. Si ricercano ancora le cause che hanno scatenato il rogo.

Presenti anche le forze dell’ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso.