Furbetti del reddito di cittadinanza, 3 casi in Sardegna: nei guai un nigeriano residente a Decimomannu

Ieri a Decimomannu, a seguito di approfonditi accertamenti relativi a una molteplicità di persone, i carabinieri della hanno deferito in stato di libertà alla Procura per indebita percezione del reddito di cittadinanza, una 22enne di Porto Torres, casalinga con precedenti denunce a carico, un 21enne anch’egli di Porto Torres, disoccupato e noto alle forze dell’ordine e infine un nigeriano 33enne residente a Decimomannu, disoccupato con precedenti di polizia.

È risultato infatti che i tre, ciascuno nel proprio ambito, al fine di ottenere il cosiddetto reddito di cittadinanza avevano fornito false dichiarazioni all’atto della presentazione delle relative domande presso i rispettivi Comuni. I controlli svolti dai carabinieri nella Provincia di Cagliari in merito a indebiti percepimenti del reddito di cittadinanza sono sistematici. I nominativi di tutte le persone arrestate o denunciate vengono verificate in banca dati e qualora risultino percepire quelle provvidenze sono segnalati all’INPS per la revoca del beneficio. In questo senso svolgono un ruolo fondamentale i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro che verificano quotidianamente moltissimi soggetti. Sono allo studio iniziative per rendere queste verifiche ancora più pregnanti.