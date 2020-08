Il fuoco assedia l’Isola, 27 incendi oggi in Sardegna

Ben 27 incendi oggi in Sardegna: ben 10 hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Fiamme a Torpè , in località “Unchile”, dove è l’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di macchia mediterranea bassa e Elini , in località “Ceresia”, dove sono andati in fumo circa 2 mila metri quadri di ettari di incolti e a Burcei in località “Bruncu de Monte” (in fiamme 1 ettaro di macchia mediterranea).

A Dolianova (Sa Colonia) le fiamme hanno distrutto 2,5 ettari di macchia mediterranea e uliveti e a Nurri (Nuraghe Arriu Pranumuru ) circa 10 ettari di pascolo. Interventi dei mezzi aerei anche a Bonorva (località “ S’ena ‘E Sunigo”, distrutti circa 2 ettari di pascolo e macchia mediterranea e incolti) e a Furtei.

Ancora in corso i roghi a Loculi, a Serramanna (località “ Is Sinnigas ”) e Sorso (“ Badde Cadoggia”).