Fuoco e paura nella notte a Serramanna, in fiamme anche l’auto di un sacerdote (VIDEO)

Quattro macchine in fiamme a Serramanna, una delle quali è del sacerdote don Giuseppe Pes della parrocchia di San Leonardo. Dalle prime notizie, si apprende che i vicini avrebbero avvertito due forti colpi e poi il rogo della vettura parcheggiata proprio nel piazzale della parrocchia in via Roma. Questa sera un’altra vettura è andata in fiamme nei pressi di piazza Gramsci, precisamente in via Sardegna. Altri sue roghi d’auto davanti al market Simply, in Corso Repubblica, e in via Liguria.