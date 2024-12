Una tragedia avvenuta questo pomeriggio in una villetta di San Felice Ema, zona residenziale di Firenze. Matteo Racheli, 49 anni, suo figlio Elio e la compagna Margarida Alcione, 46enne di origine sudamericana, sono morti a causa del monossido di carbonio. La bimba di sei anni della coppia è invece ricoverata in gravi condizioni al Meyer di Firenze. Si presume che la fuga di gas possa essere partita da alcune stufe a pellet presenti in casa, che può subire una trasformazione chimica diventando monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica per tutti i rilevi necessari, oltre ai sanitari del 118. Stando a quanto riportato dagli stessi vigili del fuoco, l’uomo era sul divano insieme ai bambini mentre la compagna era stesa per terra. Si presume che, purtroppo, non si siano resi conto di nulla.