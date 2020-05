Frecce tricolori domani a Cagliari, doppio valzer tra il Largo via Roma e il Poetto

Frecce tricolori domani a Cagliari, sarà un doppio valzer tra il Largo via Roma e il Poetto. Il piano di volo è stato ormai limato nei dettagli, anche se non è ancora ufficiale: domani mattina migliaia di cagliaritani staranno con gli occhi all’insù per ammirare il passaggio in città delle Frecce tricolori. Tra le 10,40 e le 10,50 le Frecce dovrebbero iniziare il loro volo da Sarroch verso il porto di Cagliari, dove accenderanno i fumi. Poi nel cielo sopra Largo Carlo Felice andranno in salita, verso piazza Yenne, supereranno la zona di Buoncammino per poi virare a destra verso il Poetto e ritornare ancora sulla zona di viale Diaz e via Roma. Saranno dunque osservabili da gran parte della città, con atterraggio finale a Decimo alle 11,5 dopo quasi mezz’ora di autentico show.