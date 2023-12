Francesco Cidu freddato con una fucilata, Gavoi sotto choc per l’omicidio dell’allevatore

Gavoi, a pochi giorni dal Natale, è un paese sotto choc. L’omicidio di Francesco Cidu, l’allevatore freddato con una fucilata nel suo ovile, è per tutti inspiegabile. Titolare di due aziende di allenamento, lascia moglie e tre figli. L’autopsia sul cadavere sarà utile per fornire tutta una serie di elementi, a partire da quando sia avvenuto l’omicidio. I familiari del 66enne lo cercavano da ieri mattina. I carabinieri hanno già avviato le indagini per risalire a chi ha premuto il grilletto e fatto fuoco: un solo colpo, stando a quanto trapela, sarebbe stato fatale per Cidu.