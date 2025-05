Nuova udienza oggi a Cagliari per quanto riguarda il femminicidio di Francesca Deidda, uccisa dal marito Igor Sollai nella sua casa di San Sperate il 10 maggio 2024.

I legali del fratello Andrea e delle zie di Francesca Gianfranco Piscitelli, Elisabetta Margini, Roberto Pusceddu e Pamela Marina Piras hanno ribadito ciò che era già emerso nella scorsa udienza per quanto riguarda le responsabilità di Sollai, e hanno chiesto un risarcimento di 800 mila euro. La difesa, nella mani dell’avvocato Carlo Demurtas, ha invece evidenziato come la premeditazione- da sempre rivendicata dall’accusa- non sia da considerare come aggravante. Il destino di Sollai, per il quale il pm Cocco aveva già richiesto l’ergastolo, sarà deciso il prossimo 2 luglio.