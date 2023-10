Francesca, 32 anni: ancora in gravi condizioni la ragazza sbalzata dalla moto a Sestu

Restano gravi le condizioni della ragazza di 32 anni coinvolta ieri nello schianto tra la sua moto Kawasaki e un’auto, sulla 131 all’altezza di Sestu. Lei si chiama Francesca Pitzalis, ha 32 anni ed è di Tuili. E’arrivata in ospedale in codice rosso dopo avere riportato diverse ferite pericolose nello scontro, mentre il guidatore della Lancia Y non ha avuto alcuna conseguenza fisica. Ci sono volute più di tre ore agli agenti della Polizia della Strada di Sanluri per effettuare i rilievi e tentare di ricostruire il puzzle della dinamica dell’incidente. La donna che viaggiava in sella alla moto è caduta rovinosamente sull’asfalto, in uno dei tratti più pericolosi, al km 9 della 131. Nelle prossime ore si sapranno meglio le sue condizioni. (foto archivio)