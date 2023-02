Fra Nazareno, il servo di Dio: in centinaia in pellegrinaggio davanti alla sua tomba a Is Molas

Si e tenuta oggi a Pula, presso il Santuario Nostra Signora della Consolazione in localita’ Is Molas, la celebrazione del XXXI°anniversario della morte del Servo di Dio Fra’ Nazareno da Pula . Le

spoglie mortali del frate cappuccino, scomparso in odore di Santita’ il 29 Febbraio 1992 , riposano nel Santuario dal 22 Maggio 1994 e richiamano sin da allora numerosissimi fedeli da ogni parte dell’ isola

e non solo , che vengono in pellegrinaggio per pregare davanti alla sua tomba e chiedere la sua intercessione.

Il ricordo di Fra’ Nazareno e’ ancora vivissimo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto ed e’stato poi tramandato alle nuove generazioni.

La causa di beatificazione è stata aperta nel 2002, nella Diocesi di Cagliari, ed e’attualmente in corso. Fra’ Nazareno , al secolo Giovanni Zucca , naque a Pula il 21 gennaio 1911, a 25 anni si reca in Etiopia, appena proclamata Africa Orientale Italiana, ma nel 1940 allo scoppio della seconda guerra mondiale venne arruolato nei reparti di artiglieria . Successivamente fu fatto

prigioniero dagli inglesi e portato in Kenya, fino al 1946.

Tornato in Sardegna, entro’ nei frati minori cappuccini sotto la guida spirituale di San Pio da Pietrelcina ,fu questuante , assistette i piu’ poveri ed i malati. Con il trascorrere degli anni diventano sempre

piu’ numerose le persone che ricorrono a lui per consigli , conforto e intercessioni , si diffonde ben presto la fama della sua capacità di leggere nei cuori della gente e di predire il futuro, e ben presto si

segnaleranno tantissimi casi di guarigioni spesso assolutamente inspiegabili. Tutto questo fa si che la sua dimora in localita’ Is Molas diventi meta di incessante pellegrinaggio. Ai suoi funerali, nel

febbraio 1992, la citta’ di Cagliari fu attraversata da un senso di fortissima emozione che porto’ oltre quarantamila persone ad accompagnarlo al Cimitero di Bonaria. In quel momento fu tangibile la

consapevolezza nella gente, di aver conosciuto in Fra Nazareno da Pula una persona di straordinaria spiritualita’ e dalla grandissima vicinanza a Dio.

GIUSEPPE TAMPONI