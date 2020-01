“Forza Giorgio siamo con te”, l’abbraccio del Suelli al medico schiacciato dall’armadio a Senorbì

Giorgio Pitzalis ferito in modo grave in un incidente alla Gurdia Medica è un sostenitore e padre del portiere della squadra si serie A1 di hockey. Il presidente Luca Pisano su Facebook. “I ragazzi ti aspettano in campo”