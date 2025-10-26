“Non sono stati registrati superamenti dei limiti di legge per nessuno dei parametri monitorati (anidride solforosa, ossidi di azoto, polveri sottili PM10 e PM2,5, benzene e monossido di carbonio)”.

A comunicare i dati è il sindaco Beniamino Garau dopo aver richiesto di effettuare una verifica puntuale sulla qualità dell’aria: “Anche l’idrogeno solforato e i composti organici volatili — potenziali responsabili dei cattivi odori — sono risultati su livelli molto bassi e contenuti; complessivamente, le misure effettuate tra l’11 e il 14 ottobre non evidenziano anomalie nella qualità dell’aria.

Si tratta di dati rassicuranti, ma continueremo a monitorare la situazione e a mantenere costante il contatto con gli enti competenti, per garantire la piena tutela della salute dei cittadini di Capoterra”.

I cittadini, però, non sembrano essere del tutto rassicurati, anzi: “Si è verificato, insomma, un attacco di emicrania collettivo”, “fosse solo quello. Sono giorni che fatico a respirare, asma che peggiora di giorno in giorno”, “mi ha provocato tosse e nausea l’odore era orrobile” si legge tra i tanti commenti espressi nella pagina ufficiale del sindaco.

I fatti: la notte tra l’11 e il 12 ottobre il territorio “è stato invaso da odori e miasmi mai percepiti prima, una situazione intollerabile, insostenibile e profondamente preoccupante per la salute di tutti i cittadini di Capoterra.

È mia intenzione contattare già domani il Prefetto per comprendere con urgenza cosa stia accadendo e per tutelare la salute pubblica.

Non possiamo accettare che episodi del genere si ripetano: la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini vengono prima di tutto” aveva comunicato Garau.