Per fortuna, in quel momento, non transitava alcun pedone. Previsioni rispettate, la bufera di vento oramai imperversa da alcune ore su tutta l’Isola e i primi disagi non hanno esitato ad arrivare: tra bidoni dell’immondizia in volo per le vie del centro abitato anche un albero non ha resistito alla furia del vento. Le istituzioni locali, già avvisate del fatto, sono pronte per intervenire e mettere in sicurezza la strada.