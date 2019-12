Forte pioggia a Cagliari, sos a Sant’Elia: “In piazza Demuro l’acqua sta entrando nelle case”

Maltempo nel sud Sardegna, e a Cagliari inizia la “conta” dei disagi. Il nostro lettore Emanuele Conti ci ha contattato per segnalare una situazione di emergenza “a Sant’Elia, nella palazzina di piazza Demuro 3. Al primo piano abitano mia nonna Lina e mio nonno Bruno, sono entrambi anziani. L’acqua sta entrando dalle pareti e non sanno come fare. Hanno già chiamato i Vigili del fuoco ma, dopo due ore, non sono ancora arrivati”, spiega Conti. “Non è la prima volta che capita, purtroppo. Sono anni che attendiamo che Area svolga tutti gli interventi di riqualificazione degli appartamenti”.