Formazione professionale, a Cagliari i corsi gratuiti dell’Isfop: via alle iscrizioni

Sviluppatore web app, consulente di immagine, aiuto cuoco, carpentiere nautico, sviluppatore software sono solo alcuni dei percorsi gratuiti che ISFOP, Istituto Sardo per la Formazione Professionale attiva in Sardegna dal 1984 sta avviando a Cagliari e nell’hinterland cagliaritano. ISFOP è un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 1984 che lavora e collabora con la RAS dal 1985 per la formazione di professionisti qualificati con profili aderenti ai fabbisogni reali e aggiornati del mondo del lavoro.

“Cinque anni fa – dichiara Walter Piras, amministratore di Atlas e presidente di ISFOP – ho fondato Atlas, una start up innovativa operante nel settore dell’IT dedicandomi con un team di professionisti locali allo sviluppo e alla commercializzazione di software gestionali. Per anni ci siamo scontrati con la difficoltà di recuperare e assumere programmatori validi, a causa di una forte carenza di professionisti a livello nazionale. Da qui, l’idea di voler formare in prima persona le figure di cui avevamo bisogno, creando il settore formazione Altas di cui la recente acquisizione di ISFOP è solo l’ultimo e più importante tassello.

Integrare la capacità e le conoscenze relative al marketing digitale di Atlas con la professionalità decennale dell’Istituto Sardo per la Formazione Professionale ci consente oggi di progettare, promuovere ed erogare corsi di formazione specifici per differenti tipologie di soggetti e di agevolare lo sviluppo locale di tutte quelle professionalità necessarie a favorire la crescita delle aziende sarde sui mercati regionali, nazionali e internazionali”.

I corsi in avvio a Cagliari e nelle sedi vicine, di diversa durata a seconda dell’argomento, sono completamente gratuiti e riservati a disoccupati (che abbiano compiuto i 18 anni d’età) interessati ad ottenere una qualifica professionale riconosciuta su tutto il territorio europeo.

“Isfop – conclude il presidente Walter Piras – vuole offrire un opportunità di formazione importante su tutto il territorio regionale. Nei paesi di San Gavino, Villacidro, Guspini, Sanluri, Sardara, Gonnosfanadiga, Arbus, Samassi, cosi come nei piccoli centri della Marmilla e della Trexenta sono migliaia le persone che si trovano in stato di disoccupazione. A tutte queste persone vogliamo dare un opportunità di formazione gratuita di qualità. Chi parteciperà ai nostri corsi potrà migliorare le sue competenze e ottenere gratuitamente una qualifica professionale da spendere subito sul mercato del lavoro, inoltre a tutti i partecipanti sarà riconosciuta un indennità di frequenza e un rimborso viaggio su base chilometrica oltre che la possibilità di cimentarsi in prima persona con il lavoro grazie alle ore di stage all’interno di aziende locali”.