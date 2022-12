Forestas libera nei cieli sardi due grifoni nati in cattività in Olanda

Arrivati lo scorso marzo nell’ambito della collaborazione con Artis, l’Amsterdam Royal Zoo, per il ripopolamento della piccola popolazione naturale dell’area nord-occidentale della Sardegna, nei giorni scorsi sono stati rilasciati due esemplari di grifone nati in cattività nella struttura olandese. I due individui, due femmine di circa un anno e mezzo di età, sono stati ospitati inizialmente nel Centro di Allevamento e Recupero Fauna Selvatica di Bonassai dell’Agenzia Forestas, dove sono stati eseguiti i controlli sanitari preventivi per escludere patologie trasmissibili – come influenza aviaria, Newcastle e West Nile Disease – e per verificarne l’idoneità al successivo rilascio. Dopo la consueta quarantena e i controlli del personale veterinario, i due giovani sono stati trasferiti nella voliera di ambientamento di Forestas a Monte Minerva, nel territorio di Villanova Monteleone, da dove hanno spiccato il volo. Liberi, per la prima volta nella loro vita.

Foto Mauro Sanna