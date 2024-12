Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fonni, parla il papà di uno dei ragazzi morti: “Amici, ora riaccendete la luce spenta del paese: riprendete a uscire e a fare festa”. Il commovente messaggio di Sergio Figus che chiede ai giovani di Fonni di rialzarsi dopo il dolore della tragedia con 4 morti: “Mi sarebbe piaciuto scrivere ogni singolo nome ma nel dubbio di dimenticarne anche solo uno preferisco farlo in generale!!!!

Tutta la comunità di Fonni si è sempre contraddistinta in tutto e per tutto…..

Dicono che i Fonnesi siano invidiosi, gelosi, avari……….. Sicuramente non conoscono i Fonnesi…..

L’intera comunità si è stretta a tutti noi con un grande abbraccio e vi assicuro che L’abbraccio ci è arrivato !!!!!

Permettetemi un ringraziamento speciale per Don Luciano ….

Don Luciano arriva a Fonni poco più di 2 mesi fa…… per me è come che a Fonni ci sia nato….e non aggiungo altro!!!!!

Grazie Don Luciano !!!!!

E ora arrivo al motivo principe di questo post….

Amici di Lorenzo Michele Marco e Michele…

Ora tocca a voi Riaccendere la luce che si è spenta in questo Paese , ora siete voi che dovete riportare vita in questo Paese ….. come ha detto Don Luciano …in ognuno di Voi vedremo Lorenzo Michele Marco e Michele quindi non deludeteci e riprendete a uscire nei Bar nei Locali e a fare Festa !!! Perché loro erano Festa e voi li terrete in vita solo così……. facendo festa !!!!!!!

Siete dei ragazzi fantastici e vi voglio un mondo di di bene”, conclude Sergio Figus, papà di uno dei 4 ragazzi che hanno perso la vita in quel tragico schianto.