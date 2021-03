Fondi raccolti per l’asinella uccisa, a Dolianova un trasportino per la pet therapy dei bimbi disabili

A Radio CASTEDDU Marco Efisio Pisanu, cacciatore e ambientalista due giorni fa ha lanciato un appello: “Abbiamo raccolto 2mila e 700 euro e vorremmo donarli a qualche struttura che propone la pet therapy” e oggi la bella notizia: “Con questi soldi verrà acquistato un trasportino per gli animali che permetterà a bimbi e ragazzi disabili e con altre patologie di fare escursioni”.

Una buona notizia dopo la raccolta fondi, non andata a buon fine, per l’acquisto di un asinello da donare in Toscana: “Alcuni mesi fa siamo rimasti colpiti dall’uccisione dell’asina di un ex rugbista, ci siamo sentiti più volte al telefono e ha accettato, con entusiasmo, il dono di un asinello sardo. Tra l’altro ne avevamo recuperato due ma dopo una serie di messaggi e chiamate il nostro dono è stato rifiutato inspiegabilmente. Noi volevamo fare qualcosa di positivo e abbiamo lanciato l’appello per reperire una associazione che svolgesse anche la pet therapy e siamo stati contattati da una di Dolianova. Loro hanno gli animali e si è deciso di aderire al progetto per l’acquisto di un trasportino che serve per fare le escursioni e permettere a bambini e ragazzi disabili di effettuare uscite in sella al di fuori della loro sede”.

