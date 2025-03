Fondi covid, “inserite le risorse nella Legge di Bilancio”: richiesta inoltrata alle istituzioni regionali “affinché i lavoratori non perdano un importante elemento della loro retribuzione”. Il personale sanitario reclama attraverso il sindacato UIL FPL, gli “eroi” che non si sono tirati indietro innanzi al virus sconosciuto che ha causato milioni di morti in tutto il mondo. Viene chiesto che “nella stesura della Legge di bilancio in discussione, vengano previste le risorse per il salario accessorio in argomento, affinché questi lavoratori non vadano a perdere un importante elemento della loro retribuzione, ricordando che le risorse devono essere previste annualmente in Legge di Bilancio, poiché sono fondi non a carico delle Aziende del S.S.R”.