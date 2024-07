Follia sulla Ss 131, corsa sfrenata a zig zag per 10 chilometri verso Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Corsa sfrenata a zig zag per almeno 10 chilometri lungo la Ss 131 direzione Cagliari, automobilista rischia più volte di uscire fuori strada e di scontrarsi con altre vetture in corsa, chi è dietro di lui cerca di fermare la folla corsa e lo riprende con il telefonino: il video diventa virale sui social, decine di migliaia di visualizzazioni in un paio d’ore, “ho deciso di filmarlo dopo circa 5 km dove ha sfiorato la tragedia e, per di più, non ti permetteva di sorpassare per poterlo bloccare” racconta l’automobilista che ha tentato di fermarlo. Ad attenderlo al varco, però, una pattuglia stradale che ha messo fine al pericolo a quattro ruote.

Il tratto in questione è quello della 131 interessata dai lavori in corso, la deviazione a due corsie, prima di giungere nel territorio di Monastir: un pick up bianco guidato in malo modo, più volte ha rischiato di uscire fuori strada e di urtare altri mezzi lungo la sua corsa a velocità sostenuta, tra l’altro. Un automobilista ha deciso di provare a fermarlo per evitare di impattare e provocare seri danni ad altri conducenti, senza successo però, poiché il guidatore incauto non ha permesso di essere raggiunto. Una volta terminata la deviazione ha spinto l’acceleratore più che mai: per fortuna è stato, poco dopo, bloccato dalle forze di competenza ma il timore e lo sdegno per quanto accaduto rimane. Una scia di sangue macchia inesorabilmente l’asfalto delle strade sarde quasi ogni giorno. Un bollettino di guerra che semina dolore e rabbia: tra le cause principali, infatti, l’imprudenza e l’alta velocità sono le cause principali che coinvolgono uno o più mezzi. La ferma condanna, quindi, prevale tra i commentatori del video che ha ripreso l’impresa da redarguire messa in atto da chi ha rischiato seriamente di causare un incidente stradale.