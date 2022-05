Fluminimaggiore, giovane arrestato per spaccio di droga

Ieri a Fluminimaggiore, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ventinovenne di Iglesias con precedenti denunce a carico. Questi, a seguito di una perquisizione domiciliare durante la quale aveva opposto resistenza, spintonando e minacciando gli operanti, è stato trovato in possesso di 6,4 grammi di marijuana e 0,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato presso gli uffici competenti. Al termine della redazione degli atti l’uomo è stato ristretto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Iglesias, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Cagliari.