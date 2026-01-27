“È impraticabile, non è possibile neanche camminarci”. La mareggiata non ha portato solo plastica e rifiuti ma anche una quantità sproporzionata di canne che hanno letteralmente ricoperto la spiaggia.

Immagini forti che dimostrano quanti danni ha causato Harry: migliaia di canne, cumuli che si perdono a vista d’occhio e che rendono inaccessibile l’arenile anche solo per una passeggiata.

Il tratto interessato è quello all’altezza del Rio Su Pau, le canne inoltre costituiscono un serio problema di sicurezza non solo per gli avventori della spiaggia ma anche per gli animali che, incautamente, potrebbero ferirsi.