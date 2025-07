Nella notte, intorno alle 2, i carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, operaio, residente a Gonnosfanadiga e domiciliato a Quartu Sant’Elena, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il soggetto è stato fermato in via San Martino durante un controllo di polizia. La perquisizione personale e del veicolo ha portato al rinvenimento di tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 33,43 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 215 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato è stato affidato all’ufficio corpi di reato del tribunale di Cagliari. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima prevista in mattinata.