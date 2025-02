L’autopsia sulla piccola Natalie Tanda, la bambina di 8 anni di Villanova Monteleone deceduta sabato scorso all’ospedale civile di Alghero, dopo aver subito un intervento per l’asportazione delle tonsille, sarà eseguita il 19 febbraio a Sassari. La data è stata fissata dal sostituto procuratore Enrica Angioni, che coordina le indagini. A causa del conflitto di interesse, l’autopsia non potrà essere eseguita dall’Istituto di medicina legale di Sassari, in quanto parte della stessa azienda sanitaria dell’ospedale di Alghero. La sede dell’esame sarà quindi ancora da definire. La famiglia della bambina, assistita dagli avvocati Marco Costa e Romina Casula, ha deciso di nominare un proprio perito per seguire l’autopsia. Natalie era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di Otorinolaringoiatria, dove giovedì 6 febbraio era stata operata senza complicazioni immediate. La sua dimissione era programmata per il giorno successivo, ma sabato sera ha manifestato un’improvvisa complicanza, che ha reso necessario un intervento urgente. Nonostante i tentativi dei medici, la bambina è deceduta nel reparto poco prima delle 21.