FIP Platinum Sardegna, l’azzurra Orsi in finale: “Voglio giocare sempre qui, dedico la finale al pubblico di Cagliari”

“Seguitemi ovunque!”, ‘Caro’ Orsi ha appena assaporato il gusto della seconda finale consecutiva a Cagliari, battendo le numero uno del tabellone del FIP Platinum Sardegna, Riera-Goenaga e conquistando la finale di domani contro Marrero-Osoro, avversarie tostissime e numero 2 del torneo.

Stesso campo, stesso pubblico che festeggia. Carolina, sta al gioco e aggiunge: “Seconda finale consecutiva qui a Cagliari, con questo pubblico pazzesco! Ve lo avevo detto che il feeling con questa terra è un sottile filo di magia, fosse per porterei a Cagliari tutto il circuito visto come vanno le cose qui in Sardegna”.

Un’italiana in finale a un soffio dagli Europei della prossima settimana – sempre qui a Cagliari – per i quali Carolina si vestirà d’azzurro è una storia bellissima. Lei che, ranking FIP alla mano, è la migliore delle nostre e numero 27 del mondo. Accanto alla Orsi gioisce Nuria Rodriguez, la spagnola n° 25 del mondo protagonista di una partita oltre la perfezione per regolarità e intensità. Concentrata, martellante nel tenere nell’angolo la Goenaga e costruire mondi tattici nei quali Carolina ha chiuso punti pesanti e decisivi, come è accaduto nell’ultimo game, dopo aver sigillato il primo set 6-3. Sul 5-4 servizio Orsi, due smash vincenti, una palla nell’angolo che mette ko Riera per il 40-15 e i tre metch point (col punto de oro sono tre, ndr) e lì le mani al cielo a chiamare l’urlo del pubblico, che arriva assieme al vincente della Riera che vale la finale con Osoro-Marrero. Dirà poi Carolina: “Sono due anni che qui vado fortissimo, sono orgogliosa e felicissima di fare così bene qui in Italia, davanti al pubblico di Cagliari che è davvero pazzesco. Devo abbracciare Nuria una volta di più oggi, perchè ha giocato una partita straordinaria dandomi sicurezza contro due avversarie fortissime”. E l’abbraccio arriva insieme ai cronisti lesti nel cogliere le prime sensazioni: “Lo so che adesso mi chiederete se ho qualcuno a cui dedicare questa finale e, sì, certo che ce l’ho: la dedico al pubblico di Cagliari, a tutti quelli che oggi ci hanno sostenuto, fatto il tifo e urlato i nostri nomi e a tutti quelli che verranno a farlo domani per la finale”.

Finale nella quale incontreranno l’ex numero uno al mondo Marta Marrero – tornata nel circuito da poche settimane dopo aver coronato il sogno di diventare mamma – e l’argentina Aranzazu Osoro, numero 2 del torneo che in semifinale hanno vinto la battaglia contro le numero tre del seeding Guinart-Iglesias in tre set, 6-3 2-6 6-4.