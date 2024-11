Finisce con la sua auto contro un muro, Alexia muore a 22 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un grave incidente a Castions di Strada, in provincia di Udine, ha portato via per sempre la giovane Alexia Vecchiato. Lo scorso 7 novembre la 22enne ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare ed è finita contro un muro. Ricoverata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo alcuni giorni di lotta e cure per salvarle la vita, Alexia non ce l’ha fatta. Un destino crudele e beffardo non solo per la sua giovanissima età, ma perché anche sua sorella maggiore Gaia era morta in un incidente stradale 5 anni fa e aveva la stessa età di Alexia. Insegnante di danza alla Station Dance Studio&Fitness a Corgnolo di Porpetto, Alexia era molto amata e conosciuta nella comunità di Castions, così come la sua famiglia, e i social sono pieni di messaggi di cordoglio e amore nei confronti di questa ragazza andata vita troppo presto.