In Sardegna per la vacanza, mercoledì l’amara sorpresa: distrutto il finestrino della macchina per rubare gli zaini da viaggio. Portati via documenti, carte di credito, chiavi e vestiti. La desolazione di chi ha subito il furto: “Se qualcuno avesse trovato da qualche parte questi zaini o il contenuto di essi se ci può fare sapere qualcosa ne saremo veramente grati, in quanto sono cose a cui siamo molto affezionati”.

Una passeggiata nei pressi del Nuraghe Diana si è trasformata in un incubo per due giovani di Bologna che hanno deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna: finestrino della macchina in frantumi per portar via le borse da viaggio che custodivano gli averi dei giovani. Tristi e sconfortati, hanno affidato ai social la testimonianza al fine di recuperare almeno parte della roba sottratta.

Gli zaini, (modello Ryanair), sono uno nero e uno rosa, e all’interno conservavano, tra le altre cose, un portafoglio marrone, magliette, pantaloni, vestiti, una pochette nera.