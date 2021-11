Fine della paura, ritrovata in piazza Matteotti a Cagliari l’11enne scomparsa. La piccola era sparita da quasi dodici ore, la gioia della madre: “Un gruppo di ragazzini ha letto Casteddu Online, l’hanno riconosciuta a bordo di un bus e mi hanno subito chiamata: ha qualche ferita ma nulla di grave. Grazie a tutti”.

E dopo ore d’angoscia tirano un sospiro di sollievo tutti quelli che hanno seguito le vicenda. Alcuni dei quali si stavano anche organizzando in gruppo di squadre per cercare la piccola. Ma ora c’è spazio solo per la gioia per il ritrovamento.