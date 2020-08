Si oppone al controllo della Finanza: ambulante senegalese arrestato a Villasimius

Vendevano merce contraffatta in spiaggia: denunciati due senegalesi a Villasimius. I militari della seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari e quelli della Tenenza di Muravera hanno organizzato, nell’ambito di un servizio congiunto, una specifica attività di controllo e monitoraggio delle diverse località balneari che ricadono nella zona di Villasimius.

Durante le attività di perlustrazione, i Finanzieri hanno individuato due soggetti intenti a vendere ai numerosi bagnanti presenti sull’arenile, diversi prodotti di abbigliamento: su apposite bancarelle improvvisate (i classici teloni adagiati sulla sabbia) i due esponevano capi di vestiario ed accessori riferibili ai brand di moda più diffusi.

Le Fiamme Gialle hanno quindi provveduto ad identificare i due soggetti – due ragazzi senegalesi con regolare permesso di soggiorno – e a catalogare la merce esposta: nell’immediatezza i militari hanno rinvenuto 124 capi contraffatti, di pregevole fattura, del tutto identici agli originali, riferibili a noti marchi quali Gucci, Fendi, Emporio Armani, Nike, Adidas ecc.

Le successive ricerche, estese anche all’auto in uso ad uno dei due soggetti e alle loro abitazioni di Cagliari, hanno consentito di reperire ulteriori 14 capi contraffatti.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati a piede libero per commercio di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti e ricettazione.

Inoltre, durante l’attività di identificazione, uno dei due responsabili è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale avendo opposto resistenza nei confronti dei militari, negandosi al controllo e rifiutando di fornire le proprie generalità: il soggetto è stato giudicato con rito per direttissima, conclusosi con la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa con il processo che si celebrerà il prossimo 11 settembre.