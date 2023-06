Fiamme nella notte a Cagliari: colpite due auto in sosta, danni alle vetrine di una cartoleria.

Incendio di autovetture in sosta a Cagliari, i Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme ad altri veicoli e ad un’attività commerciale .

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 5 di oggi in via Redipuglia, a Cagliari, per l’incendio di due auto in sosta.

I Vigili sono giunti sul posto con due automezzi e sette operatori e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.