Fiamme nella casa di un anziano, paura a Maracalagonis: pompieri e 118 in azione

Paura a Maracalagonis per un incendio scoppiato nella casa abitata da un anziano, in via De Gasperi. La richiesta di soccorso al 115 è stata immediata, sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento del Comando provinciale di Cagliari. I pompieri sono entrati dentro l’abitazione e hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che avevano già colpito alcuni arredi e materiali. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita. Per precauzione, sul posto, è arrivata anche un’ambulanza. I Vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto presenti gli agenti della polizia Locale del comune di Maracalagonis per la viabilità stradale e per quanto di loro competenza.