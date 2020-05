Fiamme in un fienile a Capoterra: intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti questo pomeriggio in località “Su Spantu” nel territorio del comune di Capoterra per un incendio che si è sviluppato all’interno di un fienile. Gli operatori all’arrivo sul posto hanno circoscritto il rogo che ha coinvolto l’area di deposito del fieno evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e ad alcuni automezzi agricoli parcheggiati nelle vicinanze e mettendo in sicurezza l’area. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.