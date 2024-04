Fiamme in un appartamento in via Is Seddas a Cagliari, intervengono i vigili del fuoco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incendio in un appartamento a Cagliari.

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle 9 circa, a Cagliari, per l’incendio che ha interessato un’abitazione in via Is Seddas. La squadra, giunta sul posto, ha spento le fiamme che avevano già coinvolto una bombola e alcune suppellettili nel balcone, e ha evitato la propagazione dell’incendio al resto dell’appartamento. Si registrano danni da fumo, penetrato all’interno dell’immobile da una finestra danneggiata dalle fiamme. Nessuna persona é rimasta coinvolta e non sussiste alcun problema per la staticità dell’immobile.