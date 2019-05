Fiamme dentro un capannone a Decimoputzu, i Vigili del Fuoco “portano in salvo” 10 bombole di gpl

Incendio all’interno di una struttura nel centro abitato del paese, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza una decina di bombole di gpl. I pompieri sono intervenuti alle 21, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di un incendio in una struttura, un capannone di via Grande a Decimoputzu. Le fiamme hanno coinvolto pannelli di coibentazione, alcuni materiali all’interno e una decina di bombole di gpl. La Sala operativa del 115 che ha ricevuto le richieste di soccorso, ha inviato sul posto due squadre di Pronto intervento, la “2A” della sede centrale di viale Marconi, e la “5A” del distaccamento di Iglesias con due APS (auto pompa serbatoio) supportate da altri due automezzi un ABP (auto botte pompa) e un AF ARA (Autofurgone Autorespiratori) per un totale di quattro automezzi e 14 operatori.

I vigili, al loro arrivo, hanno messo in sicurezza le bombole, portandole all’esterno e raffreddate e poi hanno spento le fiamme di materiali vari, compresi dei pannelli di coibentazione, mettendo in sicurezza la struttura con la bonifica di alcuni focolai residui. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri.