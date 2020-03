Fiamme a Settimo, danni a un capannone: paura per alcune bombole di gpl

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Cagliari per un incendio che ha coinvolto un capannone, nella zona industriale di Settimo San Pietro.

L’intervento tempestivo delle squadre, 6 mezzi e 18 uomini, ha permesso il limitare dei danni che hanno interessato un furgone, alcuni arredi interni e il crollo di una parte del tetto.

L’incendio avrebbe avuto conseguenze ben più gravi, visto la presenze di numerose bottiglie di GPL stoccate all interno della struttura. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.