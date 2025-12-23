I Vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre dalle 23 circa a Macchiareddu per l’incendio di un capannone adibito al recupero di metalli da apparecchiature elettriche. Sul posto due squadre operative, la 1A e la partenza porto, con il supporto di un’autobotte e di una cisterna ad alta capacità idrica oltre che all’autofurgone autorespiratori. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la notte. Nell’incendio sono state coinvolte circa 40 auto, elettrodomestici di vario genere, cumuli di batterie, pneumatici e motori.

Le operazioni sono state coordinate dal funzionario di guardia presente sul posto.