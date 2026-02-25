È appena iniziata la seconda serata del Festival di Sanremo, che vedrà come protagonisti sul palco dell’Ariston insieme a Carlo Conti e Laura Pausini ben tre co-conduttori: Pilar Fogliati, Lillo Petrolo e Achille Lauro.

Ad aprire la kermesse la gara delle nuove proposte presentate da Gianluca Gazzoli, che ha accompagnato i ragazzi in questo percorso fino all’Ariston. Saranno giudicati dal Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).

Saranno 15 i big che questa sera riproporranno il loro brani: Patty Pravo, Lda e Aka 7Even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Levante, Bambole di Pezza, Chiello, J-Ax, Nayt, Fulminacci, Fedez e Masini, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga.

Questa sera ci sarà il televoto (50%) e la giuria delle radio (50%) che determineranno la classifica (ovviamente provvisoria). Saranno svelati i 5 artisti più votati e rigorosamente in ordine casuale.

Ospite della serata Fausto Leali, a cui verrà consegnato il premio alla carriera.