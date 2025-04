Orgoglio a Cagliari per una nuova centenaria. Dolores Pani, nata il 6 aprile 1925 nel quartiere storico di Stampace, ha celebrato ieri il traguardo dei 100 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari e con la partecipazione delle istituzioni cittadine.

Casalinga, figlia del noto parrucchiere di Stampace, la signora Pani ha vissuto e lavorato a lungo nel quartiere Marina. La sua vita, intrecciata profondamente con la storia e il tessuto sociale della città, è stata segnata da gioie familiari, ma anche da momenti difficili. Rimasta vedova a soli 36 anni dopo la scomparsa del marito Antonino Cesare, ha cresciuto con forza e dedizione i suoi 7 figli, ai quali si sono aggiunti nel tempo 13 nipoti e 5 pronipoti.

La cerimonia per celebrare il centenario di Dolores si è svolta in un clima di festa, emozione e partecipazione. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, in rappresentanza del sindaco Massimo Zedda e dell’intera Amministrazione civica, che ha portato gli auguri della città. In segno di riconoscenza e stima, Benucci ha consegnato alla nuova centenaria una medaglia e una pergamena ricordo, simboli dell’affetto e della gratitudine della comunità cagliaritana.

“Dolores Pani rappresenta una memoria vivente della nostra città, una testimone del cambiamento e del carattere “casteddaio”. È un onore poterle rendere omaggio a nome di tutte le cittadine e cittadini”, ha detto Benucci.