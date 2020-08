Ferragosto con turisti a Cagliari e in Sardegna, pienone negli alberghi

Le vie del centro di Cagliari piene dalla mattina sino al tardo pomeriggio, tra foto ricordo ai monumenti e comitive a spasso da Castello sino a via Roma. Ma anche le altre località turistiche isolane hanno iniziato, seppur solo con l’arrivo del Ferragosto, a registrare presenze turistiche in aumento. Gran parte della stagione estiva, ormai, è comunque compromessa: i cali a giugno e luglio sono stati molto negativi. Poi, complice anche il ritorno dei voli, la situazione ha preso una piega differente. E sorridono gli albergatori: le strutture aperte fanno segnare buoni numeri, arriva anche la conferma di Federalberghi, con il presidente Paolo Manca che ha snocciolato, anche all’Ansa, dei dati positivi, almeno per quanto riguarda il ponte ferragostano, parlando di “quasi tutto esaurito”.

Incognita, invece, per quanto riguarda settembre. Sarà ancora estate, ma segnata dall’emergenza Coronavirus.